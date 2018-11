Charleroi : présentation du nouveau collège communal

Le nouveau collège carolo a été présenté ce lundi à la presse. Le socialiste Paul Magnette sera entouré de 9 échevins PS, d'1 échevin Ecolo et d'1 échevin C+, 7 hommes et 4 femmes. Le programme de cette nouvelle majorité est contenu dans un document de 38 pages bien tassées, avec quelques thématiques centrales que nous développe le bourgmestre Paul Magnette. "D'abord, il y a des choses qu'on continue, qui ont été entamées lors de la législature précédente : le redéploiement économique de Charleroi : le plateau Nord, la porte Ouest, l'économie urbaine, les emplois autour de l'évènementiel, l'horeca. Tout ça on va continuer à la porter, car ça crée des milliers d'emploi à Charleroi. Ensuite, nous allons miser sur le pôle de l'enseignement et de la formation. ils sont fondamentaux, si on veut donner aux carolos la chance de trouver un emploi ici".

Le nouveau collège se dit consterné par les 26% de carolos qui n'ont pas été voter le 14 octobre dernier. Il faudra donc mettre en oeuvre des actions transversales, tournées vers le citoyen. "Pourquoi est-ce qu'1 carolo sur 4 ne se sent pas concerné ou se sent en décalage par rapport à l'évolution de la ville ? On veut donc faire de la participation dans les quartiers, avec tous les habitants qui ont envie de s'impliquer. Je dirais que c'est l'axe central de notre nouvelle façon de fonctionner".

Impossible de résumer ici cet ambitieux programme pour les 6 années à venir. Retenons toutefois la disparition du Plan de Cohésion Sociale au profit notamment d'un Grand Plan de Lutte contre la Pauvreté. "Nous avons la volonté d'avoir deux processus clairement distincts et organisés. D'un côté la lutte contre la pauvreté, qui est très spécifique. Et d'un autre côté, les autres actions sociales, qui sont aussi très importantes, comme par exemple l'égalité des chances, la lutte contre les discriminations, les personnes à mobilité réduite. Le souhait est que tout ne soit pas noyé dans un grand plan, mais que chaque plan ait sa propre finalité".

De son côté, le nouveau président du cpas, Philippe Van Cauwenberghe, s'engage pleinement dans ce plan de lutte contre la pauvreté. Il vient par ailleurs avec une autre idée à développer : créer de nouvelles antennes sociales : "nos anciennes maisons communales annexes qui sont vides pouraient être transformées en antennes sociales. Nous allons étalbir une cartographie de ce qui est possible et des moyens à y consacrer".