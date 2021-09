Charleroi : "Préférez l’original", quand le centre commercial Ville 2 fait sa pub… devant Rive Gauche

Pour jouer la concurrence à fond, autant faire sa publicité… chez le rival. Le principe est simple et appliqué à la lettre ce mercredi midi par le centre commercial carolo Ville 2. En effet, nous avons pu croiser devant l’entrée de Rive Gauche, l’autre grand centre commercial de Charleroi, deux "hommes-sandwichs" portant des panneaux estampillés Ville 2 et indiquant sobrement : "préférez l’original". Ville 2, centre commercial plus ancien que Rive Gauche, est donc venu démarcher des clients devant l’entrée de son concurrent.

La démarche prête à sourire et témoigne de la concurrence entre les deux centres commerciaux depuis l’ouverture de Rive Gauche en mars 2017. Ce complexe de 35.000 mètres carrés inauguré en plein cœur de Charleroi a fait mal à Ville 2, qui souffre depuis lors de la comparaison : plus ancien (construit dans les années 90) et plus excentré.

Vers 14 heures, les hommes-sandwichs n’étaient déjà plus là sans que l’on sache s’ils ont été chassés ou s’ils sont partis d’eux-mêmes. Les responsables de Rive Gauche n’ont pas souhaité commenter l’incident. Les responsables de Ville 2 n’étaient pas joignables à l’heure d’écrire ces lignes.