Charleroi : Paul Magnette consulte les syndicats avant de rencontrer le PTB jeudi

Après avoir obtenu la majorité absolue à Charleroi, le PS commence ses discussions en vue d’ouvrir sa majorité. Etant arrivé deuxième avec plus de 15%, le PTB sera le premier parti à être consulté. Rendez-vous est pris ce jeudi après-midi. Ensuite, ce sera logiquement au tour des verts qui se sont stabilisés en gardant leurs trois sièges. En attendant, Paul Magnette, le bourgmestre de Charleroi a reçu les syndicats ce mardi. Ceux-ci l’ont écouté et rappelé leurs priorités. Du côté de la FGTB, on se dit par ailleurs favorable à une majorité PS-PTB avec éventuellement Ecolo.

Pour son secrétaire régional, Vincent Pestieau, il faut une rupture : " Nous pensons qu’elle ne sera possible qu’avec une coalition de gauche. En fait depuis 2012, nous appelons à une telle alliance. "

" Nous en tout cas ce qui nous importe c’est d’amener une touche encore plus sociale à Charleroi, explique Rudy Pirquet, le secrétaire général du Setca et par ailleurs président du Comité de Développement Stratégique de Charleroi. Il faut évidemment que tous les acteurs qui se retrouvent autour de la table puissent défendre leurs priorités mais en faisant preuve de réalisme sans mettre les comptes de la ville dans le rouge. "

Du côté de la CSC on ne veut pas non plus d’une politique de droite à Charleroi. La ligne est assez proche de celle défendue par la FGTB. Fabrice Eeklaer son secrétaire fédéral ne veut en tout cas pas du MR au pouvoir et n’est pas contre l’arrivée de l’extrême gauche mais il attend un programmé précis :

" le PTB est au pied au pied du mur. Durant la campagne il a régulièrement mélangé les niveaux de pouvoir avec des revendications qui n’avaient rien à voir avec le niveau communal. Maintenant ils doivent mettre en avant leurs priorités pour la ville en sachant les moyens dont elle dispose. "

le PTB a notamment demandé que le salaire du bourgmestre soit divisé par deux. L’extrême gauche exige aussi la gratuité des transports et plus de logements sociaux : tout cela relève non pas du pouvoir communal mais du pouvoir régional.