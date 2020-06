Charleroi: pas de Palais des Congrès mais plutôt un Grand Palais

Charleroi n'aura pas son Palais des Congrès, comme elle l'imaginait. Les difficultés rencontrées depuis le début du projet, notamment avec le bureau d'études, ont amené les autorités de la ville à abandonner l'idée d'un tout nouveau bâtiment construit juste à côté du Palais des Beaux-Arts de Charleroi, sur l'actuelle esplanade des bus à la ville haute. Un projet de vingt-cinq millions d'euros qui faisait partie des fonds Feder 2014-2020, octroyés par l'Europe et la région wallonne pour rénover toute la partie haute de la ville. Retards, divergences de vue avec le bureau d'études, dépassement budgétaire, si elle ne réagissait pas, la ville risquait tout simplement de perdre ce subside de 25 millions d'euros. "Il vaut mieux reconnaître qu'à un moment donné, ça n'ira pas. On arrête et on passe à autre chose", explique le bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette. "Cela nous permet de garder l'intégralité des budgets. Le risque de lancer un chantier qui ne soit pas fini à temps et que l'on ait des pertes était trop important", dit-il.

Du coup, le collège communal a décidé de revoir sa copie sans pour autant tirer un trait sur un centre de Congrès. Au lieu de construire ce nouveau bâtiment, le centre de Congrès viendra finalement s'intégrer au sein du Palais des Expositions en pleine rénovation. Une partie du subside ira donc aux Expos, l'autre vers différents projets de rénovation urbaine de la ville haute. "On réaffecte cette enveloppe d'une part pour aménager un espace Congrès dans ce gigantesque Palais des Expositions de soixante mille mètres carrés - on a l'espace nécessaire - et de l'autre pour rénover les espaces publics ou encore aménager le bâtiment Zénobe Gramme qui accueillera les étudiants sur le futur campus universitaire", explique le bourgmestre.

Le futur Palais des Expos sera donc multifonctions. Il s'appellera dorénavant "Le Grand Palais" - modeste référence au prestigieux bâtiment parisien. Dans ce Grand Palais de Charleroi, il y aura donc des halls d'expositions modulables pour y accueillir les salons et foires commerciales, le fameux espace Congrès, mais aussi des volumes qui pourront accueillir concerts ou festivals, comme le confirme Paul Magnette: "Ce sera un peu le Forest National carolo! Les grands salons populaires, des congrès professionnels rassemblant plusieurs centaines ou milliers de personnes, des concerts voire des festivals, la volonté est de pouvoir utiliser ce lieu et ces espaces du mieux possible. Cette polyvalence d'un seul bâtiment rendra aussi plus facile la gestion des événements que l'on pourra y organiser. Pour l'instant, on l'appelle Le Grand Palais. Ou le Grand Palais De Charleroi. Ca évoluera peut-être mais ça nous semble un bon nom!". Ce Grand Palais, nouvelle mouture, devra, pour tenir les délais, être prêt pour fin 2023.