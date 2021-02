C’est un rassemblement tribal. Une quinzaine de personnes masquées avec des flambeaux sont réparties sur le terre-plein de l’ancien vélodrome de Gilly. Leur regard est braqué sur un immense corbeau en bambou et en osier. La sentence est prononcée et un ancien sidérurgiste en tenue de protection approche son flambeau. Les flammes dévorent les entrailles de l’animal qui finit par s’écrouler. Son agonie est presque perceptible tant le corbeau est réaliste. Dans son ventre, les milliers d’idées noires des Carolos rassemblées sur des petits bouts de papier.

Charleroi : "On a probablement fait bien plus que brûler un corbeau ce soir" - © snappp

Les responsables du Centre Culturel l’Eden ont tenu à maintenir ce cramage malgré le contexte sanitaire. Parce que les idées noires sont nombreuses cette année à Charleroi et partout ailleurs. Le virus est probablement revenu plusieurs fois dans les idées noires même si personne ne vous le dira. Le secret des idées noires est maintenu. C’est une relation avec l’univers, avec l’intime. On y met ses peines de cœur, ses déceptions, ses maladies, ses frustrations ou ses colères. Alors ce n’est pas qu’un enchevêtrement de bois qui brûle. Le corbeau c’est le responsable de tous les maux. Quand il s’effondre, on a mal pour lui et on jette un regard au maître d’œuvre qui garde un sourire dans les yeux, mais on se libère d’un poids.