Charleroi : moins de sorties des pompiers cette année mais plus d'ambulances

Les sorties des pompiers carolos ont baissé cette année. La caserne de Marcinelle a enregistré une diminution des interventions de cinq pour cent par rapport à 2019. En novembre, la tendance est encore plus marquée avec 350 départs contre 524 l’année dernière.

" Il a eu moins d’accidents de la route ", explique Michel Méan, le porte-parole de la zone de secours Hainaut-Est. " C’est assez logique sachant que les déplacements ont été limités avec le confinement. Il y a donc moins de désincarcérations parce qu’il y a moins d’automobilistes sur les routes."

Les incendies ont également été moins fréquents. " La baisse s’expliquerait par le fait que les gens restent chez eux et sont probablement plus vigilants ", poursuit Michel Mean. " S’il y a un début d’incendie, ils peuvent donc réagir très rapidement. Nous avons d’ailleurs constaté que quand, malgré tout, nous nous rendons sur place, les sinistres sont généralement bien moins graves que les années précédentes ! "