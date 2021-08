Charleroi : mise en garde contre un risque de vol à la ruse

Mieux vaut prévenir que guérir. Suite au démantèlement d’un réseau de fausses infirmières, fin juillet, en région liégeoise, la Ville de Charleroi préfère, via son site internet, mettre en garde ses citoyens.

Les fausses infirmières en question se présentaient chez les gens, leur proposant un test covid à domicile. Après avoir procédé à un faux paiement par carte, opération leur permettant de prendre connaissance du code, l’une d’entre elles effectuait un faux test covid dans la salle de bain de la victime. Le temps pour l’autre de dérober la carte de banque, l’argent présent et des bijoux. Suivent alors des achats de vêtements, chaussures, parfums, cosmétiques, cartes de recharge de téléphone, d’alcool ainsi que des retraits en espèces dans différents self-banking de la région liégeoise. Le préjudice approche les 100.000 euros en liquide en plus des bijoux volés en or. Près de 30 victimes ont été dénombrées et douze faits ont été mis à l’instruction. Cinq personnes ont été privées de liberté dans ce dossier.

La Ville de Charleroi insiste. Aucun employé des services de santé ou de police ne participe à ce genre de mission. Aucune infirmière ne fait de porte-à-porte pour proposer des tests Covid à domicile. Dans un autre registre, les policiers ne passent pas chez vous pour vérifier que vous possédez bien des masques buccaux et du gel hydroalcoolique, sous peine d’amende. Ces tentatives d’intrusions doivent faire l’objet d’une plainte au plus vite afin d’identifier les malfrats et mettre fin à leurs activités.

Tous les conseils et informations relatifs à ces méthodes de vol à la ruse ainsi que les numéros à connaître si vous êtes victime se trouvent sur le site de la Ville de Charleroi.