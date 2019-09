Charleroi: Mind & Market organisait un micro-salon pour les inventeurs, "une minute pour convaincre"

Un micro-salon pour les inventeurs était organisé par Mind & Market ce jeudi à Charleroi.

34 jeunes entrepreneurs débutants ont eu l’occasion de défendre leur projet devant un public.

Sur la scène du centre chorégraphique Charleroi Danse, les candidats se succèdent. Le public est attentif, les idées sont nouvelles : un Airbnb pour les travailleurs nomades, des habitats légers nommés 0 Box ou encore une machine pouvant concevoir des centaines de cocktails… Chacun sa méthode pour susciter l’attention, ils ont une minute pour convaincre le public.

Et puis c’est au tour de Linesay Pantelos, sa stratégie est de faire bouger son public. Son concept réside dans des séances de sports pour toute la famille. Moov’ti, son programme de sport, est inspiré de la culture canadienne et australienne. Le but, dit-elle, est d’améliorer la communication intergénérationnelle par le sport intelligent.

Sa présentation a fait mouche, elle a obtenu le plus de votes dans sa catégorie. "Je pense qu’il faut parler avec le cœur, tout simplement. C’est un projet que je vis au quotidien et je pense que ça se sent", explique la jeune Carolo.

Les entrepreneurs doivent parler de leur idée

Le principe de cet événement est de confronter son idée de base à de potentiels utilisateurs et professionnels du secteur. David porte lui aussi un projet, justement celui de mettre en relation des personnes pour leur permettre d’entreprendre. "Les entrepreneurs doivent parler de leur idée. Sinon ils n’ont pas de commentaires et de retours du marché. Quand on est seul dans sa cave ou son grenier, on crée un produit pour soi et pas pour les autres", explique le créateur de "How I Met My Cofounder".

Les projets qui se sont démarqués des autres bénéficieront d’un coaching personnalisé, d’un accompagnement et d’une campagne de visibilité.