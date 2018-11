Charleroi: Mandat d'arrêt confirmé pour un mois pour le tireur d'Halloween

La chambre du conseil de Charleroi a confirmé mardi pour un mois le mandat d'arrêt à l'encontre d'un habitant de Roux (Charleroi), après des coups de feu qu'il avait tirés, la nuit d'Halloween, dans son quartier de la rue Clémenceau.

Des riverains avaient fait appel à la police après avoir entendu plusieurs coups de feu dans ce quartier, et les policiers s'étaient trouvés en présence d'un individu qui avait tiré à plusieurs reprises, touchant des véhicules en stationnement.

Interpellé, le tireur avait expliqué aux policiers qu'il était exaspéré par le bruit que faisaient les véhicules passant dans sa rue.

L'homme avait été présenté devant le juge d'instruction et inculpé de tentative de meurtre et de port d'arme illégal. Il a comparu mardi devant la chambre du conseil de Charleroi, qui a prolongé pour un mois son mandat d'arrêt et sollicité une expertise psychologique de l'intéressé.