Charleroi: Paul Magnette (PS) entame les discussions avec le PTB

C'est confirmé par Germain Mugemangango, le président du PTB de Charleroi : Paul Magnette, le bourgmestre socialiste, qui a remporté une nouvelle majorité absolue (26 sièges), a laissé un message ce matin sur le répondeur de Sofie Merckx, la tête de liste.

"Le bourgmestre a expliqué qu'il respectait le choix de l'électeur et qu'il voulait donc entamer des discussions avec le PTB, puisque nous étions le deuxième parti, en sièges, (9) sur Charleroi." Une première rencontre est prévue pour mercredi ou jeudi, en fonction des agendas des uns et des autres. Difficile de dire ce qu'elles donneront.

Paul Magnette déclarait dimanche soir, au micro de la RTBF radio, "qu'il était très important d'avoir une majorité absolue car dans ce cas, on choisit ses partenaires très différemment : on choisit un partenaire qui apporte quelque chose à notre projet, et qui n'est pas en situation d'imposer ses vetos".

De son côté, Germain Mugemangango précise : "Il n'est pas question pour nous de jouer la 5e roue du carrosse, de ne pas avoir d'influence ou de ne pas pouvoir faire bouger les lignes. Si on discute, on discute sérieusement. On verra si on a la possibilité de réellement venir avec des projets PTB que les Carolos veulent nous voir réaliser."