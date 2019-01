Charleroi : les œuvres du Musée des Beaux-Arts diagnostiquées avant le déménagement

Le Musée des Beaux-Arts de Charleroi a fermé ses portes le weekend dernier. Installé dans le Palais des Beaux-Arts depuis 2007, il va déménager dans les anciennes écuries de la caserne Defeld, juste à côté de la tour de police. En attendant, les œuvres d'art, parmi lesquelles on retrouve notamment des Magritte et des Delvaux, sont référencées et diagnostiquées avant d’être empaquetées.

Ce déménagement est très attendu par les responsables du MBA qui rêvent depuis de nombreuses années de disposer d’un lieu d’exposition permanent digne de ce nom. Des travaux d’aménagement intérieur sont encore nécessaires dans le nouvel espace de la caserne Defeld; ils doivent être réalisés avant la fin de l’hiver. La réouverture au public est annoncée pour la fin de l’année.