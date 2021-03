Charleroi : les riverains du boulevard Tirou consultés pour moderniser le Monopoly

Pas de changement majeur attendu dans le jeu

Didier Collart connaît très bien le Monopoly qu'il a personnalisé à de nombreuses reprises. Il est notamment le créateur de la version consacrée à Charleroi. - © rtbf-Grégory Fobe

Aucun changement majeur n’est toutefois attendu pour ce jeu qui s’est malgré tout modernisé depuis 1935, année de sa création. Didier Collart est un spécialiste. Il personnalise le Monopoly et a notamment sorti une édition carolo ou encore une édition consacrée à la SNCB : " Bien sûr, il y a déjà eu des changements comme la possibilité dans certaines versions de payer avec une carte de crédit. Il y a aussi des évolutions au niveau des pions, des illustrations et des couleurs mais vous aurez toujours les coins parking, prison et départ. En soi, le plateau de jeu n’évolue pas. Les maisons resteront vertes et les hôtels rouges ! Maintenant Hasbro veut remettre au goût du jour les cartes Caisse de Communauté. On verra ce que ça va donner. Il y aura peut-être des surprises."

Les habitants du boulevard Tirou ne sont pas les seuls à avoir reçu l’enveloppe rouge estampillée COMMUNE MONOPOLY . Le courrier a été distribué dans toutes les principales rues reprises dans le jeu qui compte aujourd’hui environ 4000 versions dans le monde dont celle de Charleroi et celle consacrée aux Zèbres.

Précisons enfin qu'il ne faut pas impérativement recevoir la précieuse enveloppe rouge pour pouvoir s'exprimer. Tous les amateurs du jeu peuvent donner leur avis sur les futures cartes Caisse de Communauté via le site internet https://www.monopolycommunitychest.com