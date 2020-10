Charleroi : les pompes funèbres en ordre de bataille pour affronter les prochaines semaines

Les chiffres du Covid continuent de grimper et notamment le nombre de décès. Dans les funérariums, on se prépare au pire. C’est le cas chez les pompes funèbres Fontaine à Charleroi où le nombre d’appels concernant des cas de Covid a explosé ces derniers jours : " Ce sont souvent des gens qui veulent des renseignements et qui ont un proche aux soins intensif, explique l’un des réceptionnistes Cédric Frère. Je viens d’avoir en ligne une dame dont la maman est hospitalisée dans une unité Covid. Elle se prépare au pire et voulait savoir si elle pourrait la revoir une dernière fois. J’ai dû lui répondre que malheureusement pour des raisons sanitaires le cercueil doit être fermé. "

Le patron de ces pompes funèbres Denis Fontaine est inquiet. Les chiffres ne sont pas catastrophiques pour l’instant mais il sait que cela ne va pas durer et surtout, il doit de plus en plus souvent gérer des situations dramatiques : " Pas plus tard que ce matin, une personne est décédée du Covid dans un hôpital de la région mais je n’ai aucun membre de la famille vers qui me tourner. Ils sont tous malades et certains sont dans un état critique ! "

Denis Fontaine doit accueillir, écouter les familles des défunts, protéger aussi son personnel qui manipule des corps contaminés. Contrairement à la première vague, il a aujourd’hui tout le matériel nécessaire à disposition comme des masques, des gants et des combinaisons.

Son autre souci est d’éviter que les visites au funérarium ne deviennent de foyers de contagion : " Très souvent quand une personne décède du Covid, il y a d’autres cas dans ses proches. Il y a six mois nous ne recevions qu’un nombre très limité de gens ici mais les règles ont changé et nous devons être extrêmement prudents pour éviter qu'ils ne se contaminent entre eux au moment des funérailles ou contaminent un membre de notre personnel ! "

Dans ce funérarium tout le monde a encore en tête les chiffres catastrophiques d’avril dernier. En 15 jours, il avait fallu gérer 165 décès : un record.