Charleroi : les plaintes pour maltraitance animale en hausse

Les dénonciations pour maltraitance ou négligence sont en forte hausse cette année. Près de 800 plaintes ont été recensées par la SPA de Charleroi ; c’est 100 de plus qu’en 2018. Selon le directeur de la société protectrice des animaux Franck Goffaux, cette augmentation s’expliquerait surtout par une plus grande facilité à porter plainte : " Vous pouvez maintenant le faire via le téléphone, via notre site internet et surtout via les réseaux sociaux ou les infos circulent très rapidement ! "

Toutes les plaintes n’aboutissent pas : il peut s’agir d’une dénonciation dans le cadre d’un conflit de voisinage par exemple. Dans certains cas, des personnes peuvent aussi constater que des chiens vivent presque toute l’année dehors ; une situation qu’elles jugent scandaleuse alors que cela ne pose aucun problème pour certaines races habituées à vivre à l’extérieur.

En moyenne une dénonciation sur deux est justifiée et fait l’objet d’un suivi. Il peut s’agir de cas de négligence ou de maltraitance.

" Parfois c’est simplement le propriétaire qui est dépassé, explique Franck Goffaux. Nous avons par exemple dû intervenir à Ransart chez une dame qui possédait 46 chiens. Les animaux, qu’elle appelait ses bébés, étaient bien nourris mais ils ne sortaient jamais. Vous pouvez donc imaginer l’état de la maison ! Dans d’autres cas, c’est vraiment de la maltraitance. Nous avons ainsi retrouvé un chien qui pesait 16 kg, la moitié de son poids normal. "

Quand des chiens sont saisis, ils sont directement pris en charge par un vétérinaire. Si leur évolution est jugée satisfaisante, les animaux peuvent être adoptés.

Dans 94% des cas, les chiens maltraités ou abandonnés recueillis par la SPA en 2019 ont retrouvé un propriétaire.