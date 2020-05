Charleroi : les masques pour la population sont enfin presque là.

Une distribution organisée et planifiée

Via un communiqué publié sur son site, la Ville de Charleroi annonce les modalités de distribution de ces masques. Dès ce vendredi, les citoyens pourront prendre connaissance de l’endroit et le moment où ils auront la possibilité de recevoir ces masques. Cela, en fonction de leur lieu de résidence, leur sera communiqué via le site internet de la commune ou via un numéro de téléphone gratuit, accessible à partir de ce prochain mardi.