Charleroi : les fossoyeurs mobilisés ce week-end

Le coronavirus continue de faire de nombreuses victimes dans notre pays. Cela se traduit par une hausse des inhumations. A Charleroi, le nombre de décès aurait presque doublé ces derniers jours. Ce contexte a poussé les autorités à prendre les devants afin d’éviter de devoir travailler dans l’urgence. Le personnel des cimetières a donc fait ce week-end des heures supplémentaires pour préparer le terrain.

" Nous sommes conscients que nous arrivons à un pic au niveau du nombre de décès reconnaît Véronique Mouyaux la responsable des cimetières et de l’état civil. Nous devons nous y préparer. Ce samedi, nous avons effectué des travaux de terrassement afin de pouvoir affronter cette situation inédite dans les meilleures conditions ! Nous voulons aussi tout mettre en place pour permettre aux familles de faire leur deuil le plus sereinement possible. "

20 des 25 fossoyeurs ont donc travaillé samedi. Du personnel administratif était également à pied d’œuvre pour faire le point sur le nombre d’inhumations prévues la semaine prochaine.

Cette hausse des décès ne devrait par contre poser aucun problème de saturation dans les 25 cimetières carolos.