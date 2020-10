Charleroi : Les classes de neige d'ores et déjà annulées

C’est via un communiqué de presse que l’échevine de l’enseignement, Julie Patte a annoncé que les classes de neige auxquelles auraient dû prendre part les élèves de sixième primaire des écoles communales de l’entité carolo étaient annulées. Celles-ci se déroulent généralement au cours du premier trimestre de l’année civile à Marcinelle-en-Montagne. Le communiqué précise qu’un travail conséquent a été mené avec l’ensemble des acteurs afin d’étudier toutes les pistes possibles de maintien de l’organisation.

Toutefois, au vu de l’évolution de la situation, l’échevine Julie Patte, en concertation avec la Régie communale autonome et le nouveau concessionnaire des lieux Vacances Nature Montagne, doit se résoudre à annuler ces classes de neige : "Au vu de la situation sanitaire en Europe, il ne nous était pas possible d’organiser le départ de plus de 1000 élèves en France pour des classes de neige dans des conditions de sécurité optimale." Les familles des enfants concernés par cette annulation ont été averties par courrier.