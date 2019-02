Charleroi: les citoyens invités à donner leur avis

En ce début de mandature, les autorités carolos lancent leurs Etats généraux avec un slogan : " On n’a plus de charbon mais on a des idées ! ". Concrètement, les acteurs de terrain et les habitants qui le désirent pourront assister à des tables rondes et s’exprimer sur une série de sujets. 25 thèmes ont été retenus : on retrouve notamment la culture, le numérique, le sport, l’enseignement, la mobilité, l’économie ou encore la transition écologique. Tous les échevins sont mobilisés pour piloter les différents groupes de réflexion. Cette grande consultation prévue dans le pacte de majorité intervient alors que les mobilisations citoyennes se sont multipliées ces derniers mois que ce soit à travers les différentes manifestations pour le climat ou les actions des gilets jaunes.

Les conclusions de ces Etats généraux sont attendues pour la rentrée 2019. Elles permettront aux autorités carolos de préciser le plan stratégique(PST) que toutes les villes et communes de Wallonie doivent rédiger.