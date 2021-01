Charleroi : le tunnel Roullier définitivement fermé à partir de ce lundi

Si vous passez par le rond-point du marsupilami ce lundi matin, vous l’aurez déjà remarqué : le tunnel Roullier est fermé à la circulation, et c’est une fermeture définitive : on va y faire un parking de 200 places.

C’est une sacrée transformation de cette trémie qui est une entrée vers le bas de la ville. Ces travaux se font dans le cadre de l’énorme rénovation des espaces publics de la Ville Haute, pour un montant total de 43 millions d’euros, financés en grande partie par l’Europe et la Région wallonne.

Une bonne partie des rues autour de la place du Manège vont devenir piétonnes, et le tunnel Roullier deviendra un parking souterrain.

Pratiquement parlant, les automobilistes vont devoir adapter leurs trajets pour circuler dans cette zone, d’autant que le boulevard Bertand est mis à sens unique.

Vous devrez emprunter les boulevards Zoé Drion, Joseph 2, Janson, Audent et de l’Yser. L’idéal étant de ne pas traverser cette zone et de se perdre dans les rues mais bien d’emprunter le petit Ring et de sortir à la sortie la plus proche de votre destination.

Vous pouvez aussi prendre le bus, le tram, le city bus, le vélo et… Vos pieds. Une petite marche, si c’est possible pour vous, n’a jamais fait de mal.