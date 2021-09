Charleroi : le succès des formations aux métiers de la sécurité

Aux Aumoniers du Travail, la spécialisation "assistant.e aux métiers de la prévention et de la sécurité" existe depuis 13 ans déjà. Elle est proposée en 7e technique de qualification. A ses débuts, la section accueillait 25 étudiants. Ils sont aujourd’hui 175 à s’être inscrits, dans l’espoir de devenir agent de sécurité, pompier, policier ou encore gardien de la paix. 6 à 7 diplômés sur 10 trouvent du travail dès leur sortie.

Reportage à la formation - 15/09/2021 Aux Aumoniers du Travail, la spécialisation "assistant.e aux métiers de la prévention et de la sécurité" existe depuis 13 ans déjà. Elle est proposée en 7e technique de qualification. A ses débuts, la section accueillait 25 étudiants. Ils sont aujourd’hui 175 à s’être inscrits, dans l’espoir de devenir agent de sécurité, pompier, policier ou encore gardien de la paix. 6 à 7 diplômés sur 10 trouvent du travail dès leur sortie.

Apprendre à anticiper. Esquiver. Cela fait partie de la formation que dispense Didier Samyn aux "7e année sécurité". "On leur apprend comment communiquer, comment négocier. Mais on les prépare aussi à gérer les récalcitrants. C’est avant tout pour leur sécurité !", précise-t-il. Par groupes de deux, les étudiants s’exercent. "Il faut faire attention à tout !", nous explique Louise. "Tout, tout, tout !" Le cours a les allures d’un jeu de rôles. Une personne s’approche, comment Louise réagirait-elle, si elle était un agent de sécurité ? "On voit qu’elle a quelque chose dans sa poche. Elle cache peut-être une arme… Il faut palper !"