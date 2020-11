Charleroi: le Spiroudôme touché de plein fouet par la crise

A Charleroi, le Dôme, anciennement appelé Spiroudôme, a demandé à être placé en réorganisation judiciaire. Une procédure qui, si elle est acceptée par le tribunal de l'Entreprise, suspend les frais et dettes d'une société pendant six mois au moins.

La salle où évolue le club de basket des Spirous est touchée de plein fouet par la crise sanitaire que l'on connaît depuis mars dernier. Elle n'a plus de rentrées financières depuis des mois. Que ce soit au niveau sportif ou dans les autres secteurs comme l'horeca, l'organisation de spectacles ou les événements d'entreprises. Avec cette procédure, elle espère donc bénéficier d'une bouffée d'oxygène en attendant une reprise des activités. "C'est une protection plutôt que quelque chose de négatif pour nous", nous explique Eric Schonbrodt, le directeur général du Spiroudôme. "On a pu passer au travers de la première vague du Coronavirus grâce à des financements extérieurs, mais la deuxième vague est vraiment d'une violence extrême pour nos activités. On est frappé sur les quatre métiers qui sont les nôtres: l'horeca (restaurant et traiteur), les spectacles et concerts, l'événementiel de sociétés et le sport professionnel avec nos Spirous.

Cette procédure en réorganisation judiciaire vise les cinq sociétés qui composent le groupe Dôme: la SA Spirou Basket, la SPRL DÔME Traiteur, l’ASBL Spirou Basket Formation, la SPRL DÔME Events et la SA Spirou Immo. Des structures qui emploient actuellement une quarantaine de personnes, hormis les joueurs et staff du club de basket. "Ce que l'on veut démontrer au tribunal durant cette procédure, c'est que notre modèle économique est viable en temps normal", poursuit Eric Schonbrodt. "Il n'est nullement question de curateurs, de repreneurs ou encore moins de faillite. Tout ce que l'on demande c'est un peu de temps pour pouvoir surmonter cette crise", dit-il. Le tribunal de l'Entreprise de Charleroi se prononcera dans quelques jours. En attendant, le club de basket des Spirous continue sa saison. Malgré les circonstances, les joueurs s'entraînent et joueront leur prochain match de championnat le week-end prochain.