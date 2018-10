Charleroi: le salon des Arts ménagers aura finalement bien lieu à la fin du mois

Et, surprise, il se tiendra à Charleroi dans le Palais des Expos. Un énième retournement de situation.

La ville de Charleroi a finalement proposé à la société Charleroi Expo d'organiser les Arts ménagers dans les halls 3 et 4 du Palais des Expos, ici à Charleroi. Proposition évidemment acceptée par le conseil d'administration de la société.

La rénovation du bâtiment n'a pas encore commencé et les deux halls sont disponibles, pour autant qu'on les réaménage rapidement.

C'est donc la course contre la montre pour effectuer quelques réparations et remettre en état l'électricité, l'eau, les sanitaires, etc. Les Arts ménagers commencent le 27 octobre jusqu'au 11 novembre.

Toujours les scellés à Courcelles

La tenue du salon était compromise car le site de Courcelles, qui pourrait accueillir les événements à l'avenir, est toujours sous scellés.

Vous le savez, le permis pour aménager le hall de Courcelles a été refusé.

La société Charleroi Expo avait tout de même commencé des travaux sur le parking. Ce qui a poussé le fonctionnaire délégué de la Région wallonne, puis le parquet de Charleroi, à apposer des scellés sur le chantier et sur le hall.

Résultat : le salon artistique de Charleroi avait dû être annulé en dernière minute.

Pour la société, il était impensable qu'il arrive la même chose pour les Arts ménagers, sinon c'était la faillite. Charleroi Expo a donc introduit un recours contre ce refus de permis. On attend la décision du ministre pour le mois de novembre ou décembre.