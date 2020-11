Charleroi : Le Resto du Cœur confronté à une hausse des demandes de 80%

La crise du Covid est sanitaire mais également sociale et économique. Les acteurs de terrain qui fournissent les biens de première nécessité aux plus précarisés ont vu les demandes exploser.

Au Restaurant du Cœur, la hausse a atteint les 80% depuis le mois de mars. Chaque jour, une file se forme à l’entrée. Il y a les habitués et les victimes de la crise sanitaire comme Rudy : " Je venais avant quand j’étais à la rue mais depuis j’avais trouvé un logement et un emploi. Le problème c’est que je viens de le perdre. A cause du Covid, il y a eu une restructuration ! Je suis donc de retour parce que je ne m'en sors pas."

Ici un nouveau public a fait son apparition : des indépendants et des personnes qui travaillent dans le secteur de l'Horeca.