Charleroi : le réseau des bibliothèques publiques s'adapte à la crise du Covid-19

La crise du coronavirus oblige les bibliothèques à revoir en profondeur leur fonctionnement. A Charleroi, le réseau a pu rouvrir fin mai mais avec des conditions très strictes pour les lecteurs qui n’ont plus la possibilité de déambuler dans les rayons. Ceux-ci doivent désormais réserver leurs livres à distance et venir les chercher sur rendez-vous. " Nous les recevons trois jours par semaine, explique Pamela Szelong, la directrice de la bibliothèque Rimbaud. Un comptoir a été installé à l’entrée. Nous proposons des plages horaires de quart d’heure en quart d’heure pour éviter les files et les contacts inutiles entre nos lecteurs ! En coulisse, nous continuons à préparer nos commandes et à donner des conseils de lecture, ce qui est d’ailleurs l’essence même de notre métier ! Nous sommes également très actifs sur notre Page Facebook."

La bibliothèque est aussi fréquentée par des personnes qui ne disposent pas d’ordinateur et qui parfois n’ont aucun accès à internet. Pamela Szelong et son personnel ne veulent en aucun cas mettre ce public de côté : " Il faut que ces lecteurs sachent que la bibliothèque est ouverte et que toutes les démarches peuvent aussi se faire par téléphone. Le fonctionnement est certes différent mais il est possible d’emprunter jusqu’à dix livres en même temps contre cinq en temps normal. "

À l’opposé, les plus connectés, trouveront aussi leur compte en téléchargeant les nombreux livres numériques proposés par les bibliothèques de Charleroi. Ce service connaît un succès croissant depuis le début du confinement.