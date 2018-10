Charleroi: le PS de Paul Magnette et Ecolo sont prêts à négocier avec la liste humaniste C+

Paul Magnette (PS), a reçu ce lundi après-midi le chef de file d'Ecolo, Xavier Desgain. Au terme de cette discussion en vue de constituer un accord de majorité, PS et Ecolo se sont mis d'accord pour ouvrir la négociation à C+, liste à tendance CDH emmenée par Eric Goffart. Pour rappel, lors de ces élections communales, le parti socialiste a préservé sa majorité absolue d'un cheveu avec 26 sièges (30 en 2012) sur 51. Le PTB a renoncé à sceller un accord de majorité. Ecolo lui, toujours en négociations, permettrait de gagner 3 sièges de plus tandis que la liste C+ renforcerait la majorité de 4 sièges supplémentaires. Reste à voir ce que si les humanistes répondront positivement à l'invitation et quelles seront leur condition pour entrer dans cette majorité.