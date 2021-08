Charleroi : le point sur les travaux à la ville haute

Dans 2 semaines, c’est la rentrée, et à Charleroi, la transformation totale de la ville haute qui se poursuit risque de surprendre pas mal de carolos, tout comme, sans doute, les embarras de circulation qui seront inévitables.

"Mais la bonne nouvelle, c’est que les travaux avancent tant au niveau du tunnel qui se transforme en parking, que du boulevard Bertrand ou de la rue de la Régence ainsi qu’au Boulevard Solvay et au boulevard Roullier, constate Anne Meessen, coordinatrice du projet pour la ville. L’été capricieux au niveau météo n’a pas aidé mais cela ne devrait pas avoir de conséquences à long terme sur le planning des travaux. Quand les travaux seront terminés au boulevard Bertrand et à la rue de la Régence, on pourra s’attaquer aux 4 autres chantiers : la place Charles II, la place du Manége, le boulevard de Waterloo et le boulevard Hénin."

Au total 43 millions seront injectés et ce phasage des travaux permet de limiter au maximum les nuisances tant pour les riverains que les commerçants. "Nous y sommes particulièrement attentifs dans l’élaboration du calendrier des travaux et de ce phasage, explique Emilie Fautrez, coordinatrice du chantier pour les différentes entreprises engagées dans ces travaux. Pendant les travaux, on aménage les chantiers, les accès aux maisons, aux commerces. Mais c’est clair que des nuisances, il y en a. C’est un passage obligé, pour aller vers un mieux et que l’on essaie de limiter dans le temps au maximum."

Et toujours à propos de timing et de calendrier, respecter les délais sera un souci constant pour tous les intervenants : "Cette transformation totale de l’espace public à la ville haute est subsidiée par l’Europe, rappelle Anne Meessen. La condition pour recevoir les sous c’est de finir dans les délais autorisés. En clair, tout doit être fini pour le 31 décembre 2023. Mais nous avons prévu de la marge et nous espérons pouvoir terminer quelques mois plus tôt.

On rappellera enfin que pour suivre l’évolution de ce vaste chantier, avoir toutes les infos, les actus, les plans, il existe un site dédié à ces travaux : "charleroi-dc.be"