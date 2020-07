Charleroi : le Parc Reine Astrid à nouveau accessible

La crise sanitaire en a retardé la réouverture, mais le Parc Reine Astrid, au cœur de Charleroi, est à nouveau accessible au public. Il avait été fermé en septembre 2019 pour connaître d’importantes rénovations. Les travaux touchent à leur fin et l’espace vert le plus important du centre de Charleroi voit revenir les promeneurs depuis ce mercredi. Un joli coup de jeune pour un des plus anciens espaces aménagés de la Ville.