Charleroi : le Parc de la Serna fait peau neuve

C'est le printemps et la nature s'éveille... De quoi avoir envie d'aller se balader au parc de La Serna, un coin vert de Charleroi, situé à quelques pas de l'aéroport. Les ouvriers de la ville y travaillent depuis quelques semaines à l'approche des beaux jours. Ils sont une douzaine à s'activer râteau et pelle en mains. Bernard Plumet, chef d'équipe : "Remettre en état, c'est ramassage des bois morts, réfection des allées, tontes des pelouses et puis, tout ce qui est butte de taupe, mulot ou autre et alors, souffler les allées." Pour parfaire le tout, l'étang a fait l'objet de beaucoup d'attention : curage, réaménagement des berges et installation d'une île pour un budget de 200 000€ : "C'était nécessaire vu que les berges dataient de la construction du parc à l'origine et ces berges commençaient à s'affaisser tout doucement, ce qui représentait un danger pour le public."