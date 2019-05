Charleroi: le ministre Carlo Di Antonio dit non à un centre fermé à Jumet

Le « masterplan centres fermés » du gouvernement fédéral, adopté en mai 2017, à l'initiative de Théo Francken, prévoyait de doubler la capacité de rétention du pays pour atteindre 1129 places contre 573 actuellement. Le plan prévoyait le réaménagement et l'extension des centres existants et la création de deux nouveaux sites. Un à Zandvliet (Anvers) et un à Jumet. Mais pour Jumet, le permis vient d'être recalé par le Ministre wallon Carlo Di Antonio, en charge de l'aménagement du territoire. Le collège communal de Charleroi, fermement opposé au projet, avait introduit un recours auprès du ministre après avoir pris connaissance de l'avis favorable et du permis pourtant octroyé par le fonctionnaire délégué de la Région Wallonne.

L'avis positif du fonctionnaire délégué de la Région Wallonne

Raphaël Stockis, le fonctionnaire délégué de la Région Wallonne, après analyse et étude du projet avait pourtant émis un avis positif et délivré le permis pour ce centre fermé à Jumet. Selon lui, la situation géographique, en zone d'équipement communautaire au plan de secteur, et à proximité directe de l'aéroport de Charleroi, permettait l'installation du centre. Vu le caractère fermé des lieux et l'aménagement de 100 à 150 places de parking, les craintes et oppositions des riverains lui sont apparues non-fondées. Finalement, l'implantation du centre à Jumet aurait été similaire et parfaitement comparable à celui de Vottem, existant, sur les hauteurs de Liège. Il n'y avait, de son point de vue, aucune raison de s'opposer au projet.