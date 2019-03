Charleroi : le Mile des jeunes avec Alternative 21

Les 10 miles de Charleroi, c'était ce dimanche. Avant la course des "grands", les jeunes ont eu droit à Leur course, le Mile des enfants. Parmi ceux-ci, un groupe de soutien à Alternative 21, une association qui milite pour l'inclusion des enfants porteurs de handicaps parmi les autres. Des papas, des mamans et des enfants différents, accompagnés de leurs copains de classe. Carmela Morici, la fondatrice de l'asbl : "Nous sommes une trentaine d'enfants et d'adultes, qui ont enfilé leurs baskets et qui se dépassent pour montrer qu'une société inclusive est possible, et aussi pour rendre hommage à toutes les personnes en situation de handicap qui elles, au quoditien, se dépassent pour essayer de s'intégrer dans la société".

Cette année, le groupe est soutenu par Ismaël Debjani, le recordman belge du 1.500 mètres. "Je ne suis pas souvent présent en Belgique, alors aujourdh'ui, c'est un plaisir de pouvoir les aider pour ce Mile de jeunes. Si je peux donner de ma personne et de mon image pour cette asbl, ça me touche au coeur ! Avant d'être un athlète professionnel, je suis un éducateur spécialisé !"

Louis Mahaux a 9 ans. Il suit les cours à l'école Saint-Paul, à Mont-sur-Marchienne. Il est dans une classe inclusive, il a des petits copains différents. La course, il connait, il y a déjà participé l'année dernière. Il nous explique : "dans les copains, il y en a qui courent tous seuls, et d'autres qui se mettent en groupe. Moi, j'aide ceux qui ne savent pas très bien courir. Je les laissent se reposer un peu avant de repartir avec eux. Donc, arriver le premier ce n'est pas très important, on veut juste courir pour aider ceux qui en ont besoin".

Les enfants ont couru 1 mile, soit 1 kilomètre 600. ils ont bouclé le parcours en une dizaine de minutes, sous les applaudissements du public.