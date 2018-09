Le match du Spirou Charleroi contre Hapoel Tel Aviv interrompu suite aux débordements de supporters israéliens

Le match de basket entre les Spirou Charleroi et Hapoel Tel Aviv du premier tour préliminaire de la Champions League a été interrompu, ce lundi, à la suite de débordements en tribunes dus aux supporters israéliens. Les forces de l'ordre ont dû intervenir et faire usage de gaz lacrymogène. On déplore un blessé parmi les policiers.

Les faits sont semble-t-il survenus lorsqu'un joueur de Tel Aviv a chuté accidentellement sur un spectateur carolo qui l'aurait repoussé violemment. Les supporters israéliens, qui se montraient déjà fort agités en début de match, ont alors perdu leur calme et en sont venus aux mains. Des sièges ont même été jetés. Selon le porte-parole de la police locale de Charleroi, le match a été interrompu afin de permettre aux forces de l'ordre d'intervenir.

"Nos équipes ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les supporters israéliens. Le Spiroudome a été en partie évacué. Un policier a été légèrement blessé au cours de l'intervention qui se solde, à l'heure actuelle, par une arrestation administrative. Huit équipes d'intervention ont été appelées en renforts et celles de nuit patrouillent dans la zone pour y ramener le calme".