Charleroi : le manager de Rive Gauche quitte ses fonctions

Le manager de Rive Gauche s'en va ! Thomas Cornil, qui dirigeait le centre commercial depuis son ouverture voici 18 mois, a décidé de donner sa démission à Devimo, le gestionnaire du site. Pas de malaise, pas de départ en mauvais termes, non : le carolo de 36 ans a décidé de rejoindre une autre société active dans la région de Charleroi (et dont il ne donnera le nom qu'au moment de son départ effectif, fin du mois d'août), afin d'y occuper des fonctions dans le domaine financier. Une envie de changement personnel, un nouveau défi, même si ses sentiments sont partagés, dit-il, entre l'excitation de ce nouveau challenge, et la tristesse de laisser derrière lui ce beau "bébé" dont il a contribué à faire un grand succès. Car Thomas Cornil a vécu des moments incroyables : " Je ne connais pas beaucoup de shopping managers qui ont eu la chance de vivre l'ouverture d'un centre commercial ! C'était très intense, et cela a permis de créer des liens forts, avec les commerçants notamment". Et puis, il le confesse, la venue en masse du grand public a été ... une surprise ! " La fréquentation a été exceptionnelle dès les premières semaines, et complètement inattendue ! On partait d'une feuille blanche, on ne savait pas comment ça allait se passer, et on avait peur que les gens ne viennent pas. C'est exactement l'inverse qui s'est produit, nous avons même été pris de cours ! Nous avons enregistré 8 millions de visiteurs la première année, ce qui fait de Rive Gauche le 3 ème centre commercial de Belgique en terme de fréquentation. Je pense que nous serons sur la même base pour la deuxième année, voire même un petit peu plus. Les 90 magasins font de très bons chiffres d'affaires dans leur grande majorité. Je peux dire que le centre est pérènne et qu'il a déjà trouvé sa stabilité économique."

A côté de ces beaux succès, certaines choses sont encore à régler, notamment les problèmes de circulation. Qui n'a jamais pesté en se retrouvant bloqué au Boulevard Tirou et à la Ville Basse un samedi en fin de journée, ou en période de fêtes et de soldes ? La faute au parking du centre commercial, qui ne dispose que d'une seule entrée/sortie. "Nous avons connu des soucis avec l'ouverture des barrières, qui était trop lente reconnaît Thomas Cornil. Nous avons beaucoup travaillé avec le gestionnaire du parking, pour que le passage soit plus fluide, plus rapide. Et franchement, maintenant, ça se passe nettement mieux. Ensuite, nous collaborons efficacement avec la police locale, pour régler la circulation en cas de forte affluence. Je peux dire qu'il n'y a plus que 2, 3 jours sur l'année qui posent encore souci".

Autre souci à régler : le Passage de la Bourse. Cette galerie est juste à côté du centre commercial, mais pourtant, elle n'attire pas grand monde. Du coup, les cellules proposées au commerce n'ont pas encore trouvé preneur. "C'est vrai. Il faut dire que le promoteur immobilier était fort focalisé sur la vente de son centre, et avait un peu mis de côté la commercialisation des cellules qui restaient. Mais depuis la vente, en avril ( au fonds d'investissement CBRE Global Investors), la prospection a repris, et je vois des investisseurs potentiels défiler chaque semaine. Bon, la situation n'est pas idéale, la fréquentation est moindre à cet endroit, et les cellules ne sont pas directement reliées au centre, mais j'ai bon espoir que d'ici la fin de l'année, 2 des 4 cellules encore vides seront louées."

Thomas Cornil sera remplacé, dès le 1er septembre, par Alexia Tilgenkamp, qui gérait l'Esplanade à Louvain-la-Neuve.