Charleroi : le Haut Fourneau n°4 sur la liste de sauvegarde de la Région wallonne

" Cette inscription assure une protection pendant un an du HF4 mais aussi des trois cheminées et d'autres bâtiments emblématiques du site de Carsid, explique le ministre du Patrimoine, René Collin. Cela revient à un classement provisoire. Ça ne porte en revanche pas préjudice aux travaux de démolition en cours qui concernent d’autres éléments. "

Les 3 cheminées du site sidérurgiques figurent aussi sur la liste de sauvegarde de la Région wallonne. - © rtbf-Grégory Fobe

Selon Luigi Spagnolo, ex sidérurgiste et membre du collectif de défense du Haut Fourneau 4, cette démolition ne se fait toutefois pas dans les règles : " Nous avons une autre lecture du permis de démolition octroyé par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne ; Duferco a déjà démonté certaines pièces qui font intégralement partie du Haut Fourneau et nous le déplorons. "

La direction belge du groupe sidérurgique italien affirme de son côté qu’elle respecte à la lettre le permis. Dernièrement, l’échevin carolo du Patrimoine Thomas Parmentier a lui aussi affirmé au conseil communal qu’aucune infraction n’avait été constatée.

L’inscription sur la liste de sauvegarde intervient alors que le gouvernement wallon a promis une aide de quatre millions pour préserver le HF4 mais ce montant ne sera libéré que si la ville de Charleroi rachète, valorise et sécurise le site. Cette dernière estime de son côté qu’elle ne peut pas porter seule ce dossier et demande à la Région de s’impliquer dans cette acquisition en envisageant aussi d’implanter une zone de développement économique.

Plusieurs personnalités politiques carolos se sont impliquées dans ce dossier de préservation du Haut Fourneau dont la cdH Véronique Salvi. Pour la députée wallonne et ex échevine du Patrimoine, il faut profiter de cette période de protection de 12 mois pour mettre tous les acteurs autour de la table et trouver des solutions durables afin de préserver ce symbole de la sidérurgie carolo.