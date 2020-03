Charleroi : le grossiste en fruits et légumes Jacques Remy plus que jamais mobilisé pour approvisionner les supermarchés

Les transporteurs jouent un rôle clé en cette période de confinement. Sans eux, les rayons des supermarchés seraient vides. Chez Jacques Remy, on approvisionne la grande distribution mais aussi les plus petites enseignes.

Isabelle Libert est responsable des ressources humaines au sein de l'entreprise Jacques Remy - © rtbf-Grégory Fobe

Ici la distanciation sociale est en vigueur depuis une dizaine de jours. Du gel hydroalcoolique a aussi été distribué à tout le personnel et notamment aux 18 chauffeurs. Ils ont tous un camion attitré afin d’éviter les risques de contamination. Parmi eux, Philippe Wiesemes. Il livre plusieurs enseignes bien connues. Ces livraisons se font avant l’ouverture des magasins ce qui facilite les choses dans le contexte actuel : " On me donne les clés donc je ne vois personne. Cela dit, je me désinfecte les mains à chaque chargement et déchargement mais franchement ça se passe plutôt bien ! "