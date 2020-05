Charleroi : le Germoir et Quelque Chose à Faire fêtent leurs 35 ans

Deux entreprises carolos de formation par le travail (EFT) fêtent cette année leur 35 ème anniversaire. Le Germoir est actif dans l’horeca et le nettoyage ; Quelque Chose à Faire propose des formations dans le secteur de la construction. Ces deux structures ont un seul but : l’insertion socio-professionnelle d’un public fragilisé et peu qualifié.

" Nous avons commencé à trois dans une petite cave en confectionnant des bonbons artisanaux, explique la directrice du Germoir, Dominique Bricoult. Aujourd’hui, nous sommes une équipe de 23 personnes et nous avons ici, chaque jour, entre 40 et 45 stagiaires qui sont des femmes souvent peu ou pas diplômées. Dans 40% des cas, celles-ci retrouvent du boulot par la suite. Nous sommes en même temps une véritable entreprise avec notamment un restaurant et un service traiteur "

L’EFT Quelque Chose à Faire a elle aussi bien évolué en 35 ans d’existence.

" Avant, nous étions surtout connus pour des petits travaux qui n’intéressaient pas les gros entrepreneurs, souligne Jacques Hocquet le directeur. Aujourd’hui, nous faisons aussi de grosses transformations et même de nouveaux bâtiments qui peuvent être passifs ou à basse énergie. "

Quelque Chose à Faire et le Germoir sont installés sur le site de Monceau-Fontaines qui rassemble à Monceau-sur-Sambre pas moins de 17 associations et entreprises à finalité sociale.

Chaque année, un millier de personnes passent par ces structures.