Le réseau hospitalier privé du Grand Hopital de Charleroi compte actuellement cinq implantations : Sainte-Thérèse, Saint-Joseph, Notre-Dame, Reine Fabiola et l’IMTR. Des sites différents proposant des spécialités différentes en n’étant distants que de quelques centaines de mètres à vol d’oiseaux. À partir de la fin du premier semestre 2024, ces cinq sites seront rassemblés en un seul sur le site des Viviers à Gilly, acheté en 2012 par le Grand Hopital de Charleroi. Les travaux ont débuté en février 2019 par l’aménagement des voiries qui permettent l’accès au site. Depuis l’intersection entre le ring 3 de Charleroi et la route de la Basse-Sambre, le chantier est aujourd’hui bien visible. Plus d’une dizaine de grues monumentales surmontent le site où les travaux, en un an et demi, ont déjà bien avancé. Ici sort de terre ce qui sera une des plus vastes implantations hospitalières du pays. Un "super-hôpital".

Un site de grand intérêt biologique Charleroi : le futur Grand Hopital de Charleroi sort de terre - © Tous droits réservés Le site des Viviers est repris à l’inventaire des sites de grand intérêt biologique avec 36 espèces animales et végétales protégées ou menacées. Avant d’entamer les moindres travaux, il s’est agi de protéger cet environnement biologique. Le site s’étend sur 17 hectares. Dix ont été aménagés en parc afin de pérenniser cette biodiversité. Parmi les espèces présentes sur le site, il y a le crapaud calamite dont la présence a fait l’objet d’une attention particulière. Le GHDC considère que cet environnement est un réel atout car les patients et les visiteurs bénéficieront d’un espace naturel, sain et ressourçant. Accessible via deux accès routiers, le futur hôpital le sera également via le ravel pour laisser une large place à la mobilité douce. Un important espace sera d’ailleurs destiné aux vélos au sein du parking sous terrain sur trois niveaux offrant 2000 places.

Crise du Covid-19 : interruption et analyse Charleroi : le futur Grand Hopital de Charleroi sort de terre - © Tous droits réservés La crise sanitaire liée au coronavirus a imposé un arrêt du chantier. Celui-ci a pourtant pu être limité dans le temps. Les aménagements d’espaces distincts pour les quatre entreprises qui travaillent au gros-oeuvre, la mise en œuvre de mesures permettant de respecter les mesures sanitaires,… ont permis aux ouvriers de reprendre le travail dès le 20 avril. Cette crise a aussi été le temps d’une analyse nécessaire, nous explique David Van Drooghenbroeck, directeur des affaires institutionnelles et chef de projet du nouveau Grand Hôpital de Charleroi : "On a rassemblé les urgentistes et les épidémiologistes du GHDC afin d’analyser si ce qu’on était en train de construire aurait été 'covid-proof'. Une structure aménagée pour pouvoir répondre aux exigences d’une telle crise sanitaire. Et c’est le cas. Sur nos implantations actuelles, il a fallu réorganiser les parcours des patients. Cela a nécessité des travaux, des aménagements. Ici, l’analyse montre qu’on peut facilement isoler des espaces tout en en gardant d’autres à usage 'normal'. La modularité tant des espaces de soins intensifs que des salles d’opération permet d’en isoler certains en maintenant une activité suffisante avec les autres".

Le Grand Hopital de Charleroi en chiffres 156.000 m² : l'équivalent de 22 terrains de football de surface utile. C’est pratiquement le double de Marie Curie, la plus récente implantation hospitalière de la région carolo.

23 salles d’opération.

10 chambres consacrées aux grands brûlés ("spécialité" actuellement reconnue au sein de l’IMTR de Loverval).

100.000 m³, soit 200.000 tonnes de béton.

32 places disponibles en soins intensifs, réparties en 3 ailes de 8, isolables.

986 lits pour les hospitalisations de courte et de longue durée.

2000 places de parking et un important espace "vélo".

Un parc de 10 hectares autour de l’hôpital.

500 millions d’investissements supportés par le GHDC et la Région Wallonne.

Le patient au cœur du projet Charleroi : le futur Grand Hopital de Charleroi sort de terre - © Tous droits réservés Le futur Grand Hopital ne sera pas constitué d’un mais de quatre bâtiments reliés entre des passerelles. "L’espace hospitalier s’organise autour des différentes activités médicales, c’est parfaitement cohérent. Mais ceux doivent être au cœur du projet, ce sont les patients. L’organisation doit être prévue selon le parcours du patient". Depuis le vaste hall d’entrée, on se dirigera à droite vers le bâtiment qu’intégrera la polyclinique. À gauche, on accédera au "Motel", le bâtiment destiné aux hospitalisations de courte durée. Au fond du hall d’entrée, l"Hotel" accueillera les patients qui doivent subir une longue hospitalisation. Un quatrième bâtiment hébergera les urgences, les soins intensifs, les services d’imagerie médicale, les blocs opératoires et toutes les infrastructures logistiques. En dessous de ces quatre bâtiments, un réseau de galeries permettra au personnel de circuler entre les différents bâtiments, mais aussi à des véhicules robotisés d’acheminer d’un endroit à un autre médicaments et matériaux.

Difficultés techniques C’est le gros-oeuvre qui est actuellement en cours, assuré par l’association momentanée des entrepreneurs Franki et Jan De Nul. Ce dernier acteur a d’ailleurs permis une avancée importante sur le chantier. "Cette entreprise a participé à la construction de l’élargissement du Canal de Panama, explique David Van Drooghenbroeck, elle est spécialisée dans les travaux de très grande profondeur. Ils disposent d’un matériel accessible rapidement. On n’imaginait pas devoir descendre si bas pour accéder à la roche pour stabiliser les fondations. Mais par endroits, il a fallu forer à plus de 100 mètres pour atteindre une couche stable depuis laquelle poser les pieux en béton qui assurent la stabilité des installations. Plus de 3000 au total à différentes profondeurs".

Juin 2024 avec une vue exceptionnelle Si le gros-oeuvre sort de terre, l’accueil des premiers patients n’est toutefois pas encore pour tout de suite. Les premiers châssis sont déjà posés, mais il est encore loin, le point d’aboutissement. "Le dernier patient transféré depuis l’une des anciennes implantations le sera le 6 juin 2024. Dès le lendemain, le 7 juin 2024, le premier nouveau patient pourra être accueilli dans le nouvel hôpital". C’est l’objectif de David Van Drooghenbroeck, le chef de projet. Le nouvel hôpital se situe sur un promontoire qui offre une vue large sur le bassin de la Sambre et ses coteaux côtés sud-est. Une vue dont profiteront les patients hospitalisés pour plusieurs jours.