Charleroi : le doyen sonne les cloches pour les diables. "Il faut garder la foi"

Charleroi : le doyen sonne les cloches pour les diables.

"Tout est parti d'un pari. Des Marchiennois m'ont demandé ce que j'allais faire pour les diables et voilà les cloches ont commencé à sonner." Mais alors le Seigneur est-il supporter des diables? "Le Seigneur voit deux fois 22 jambes sur le terrain et les arbitres et que le meilleur gagne. Moi je prends parti pour les diables mais pas le Seigneur. Et même s'ils s'appellent diables, le bon dieu sait faire la part des choses."