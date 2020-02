Charleroi : Le "Dôme" doit régulariser sa situation

La presse en reparle cette semaine mais le dossier est connu. Le "Dôme" de Charleroi, et ses événements sportifs et autres, est en infraction depuis très longtemps. Il n'a jamais eu de permis d'exploitation (devenu depuis permis d'environnement) en ordre. Un permis de classe 1 qui permet d'accueillir des événements avec plus de 2000 personnes. C'est en 2013 que l'affaire a éclaté. A l'époque, on se rend compte que le "Dôme", mais aussi d'autres lieux carolos comme le "CEME" ou la "Ruche Verrière" n'ont pas de permis d'exploitation valable. La justice s'en mèle et tous régularisent leur situation sauf le "Dôme" qui traîne. En 2018, la nouvelle convention signée avec la ville de Charleroi, propriétaire des lieux, oblige la société "Dôme-Spirou Basket" à régulariser la situation.

"Nous avons signé effectivement cette convention en juillet 2018 juste après mon arrivée à la direction, confirme Eric Schonbrodt, le directeur général de "Dôme-Spirou Basket". Une convention qui venait après une dizaine d'années de tractations. Il y a effectivement un paragraphe concernant cette régularisation du permis d'exploiter. Il faut savoir, et ça peut paraître incroyable, que, en fait, il n'y a jamais eu de permis d'exploiter cette salle !"

Mais voilà 18 mois plus tard, ce n'est toujours pas fait. La justice s'impatiente met la pression et le risque est là : la justice pourrait ordonner la fermeture de la salle et l'amende peut, elle, aller jusqu'à un million d'euros.

Mais Eric Schonbrodt rassure : "C'est pour nous, évidemment un dossier prioritaire, mais cela pourrait encore prendre quelques mois. Nous allons évidemment tout faire pour aller au plus vite mais j'espère surtout que cette situation ne va pas compromettre tout le travail qui se fait au quotidien pour faire tourner cet outil économique important pour la région de Charleroi."

Le directeur de la société "Dôme-Spirou Basket" qui insiste toutefois sur le fait qu'au niveau de la sécurité, par contre, tout est en ordre, tant au niveau de la police que des pompiers et ce pour chaque événement organisé sur place.