Charleroi: le directeur de Tibi, Olivier Bouchat, s'apprête à passer la main

Olivier Bouchat a en effet dirigé l’intercommunale de gestion des déchets de Charleroi durant presque dix ans. Lorsqu'il est arrivé à la tête de ce qui s’appelle encore à l'époque l’ICDI, il prend les commandes d’un paquebot à la dérive…

En 2010, l'ICDI sort de l'ère Lucien Cariat alors accusé d'une série de dérives. Olivier Bouchat reprend alors les rênes d'une intercommunale qui n'a pas vraiment bonne réputation : clientélisme, non-respect des législations… Il doit redresser la barre.

"Cela n'a pas été évident car il fallait à la fois éteindre les divers incendies qu'il y avait dans quasiment tous les étages de l'intercommunale et, à la fois, garder un œil sur le futur pour donner un cap et moderniser les différents métiers de l'intercommunale. Eteindre l'incendie et se projeter dans le futur dans le même temps…"

Olivier Bouchat et son équipe vont alors travailler d'arrache-pied et tenter de redonner confiance au personnel. Faire en sorte qu'ils soient à nouveau fiers de leur intercommunale.

Et puis, l'accent a aussi été mis sur l'environnement. Car il fallait redorer le blason de l'incinérateur de Pont-de-Loup, accusé de polluer et même de causer des problèmes de santé. "Aujourd'hui, il reste encore une année de travaux pour terminer l'important chantier de modernisation de l'incinérateur. C'est une toute nouvelle usine, avec beaucoup plus de garde-fous et de meilleures performances environnementales. Et qui présente aussi une toute autre esthétique, car nous avons accordé beaucoup d'importance à ce que l'usine s'intègre au mieux à son environnement proche."

Olivier Bouchat quitte Tibi avec le sentiment du devoir accompli. Son successeur, Philippe Teller, entre en fonction ce mercredi. Cela dit, la transition se fera en douceur puisqu'Olivier Bouchat l'accompagnera jusqu’à la fin du mois avant de prendre ses nouvelles fonctions au sein de la SRIW, la Société régionale d’investissement de Wallonie.