Charleroi : le corps d'un homme disparu retrouvé dans la Sambre, inquiétudes pour sa femme

C’est bien le corps de Shujaat Yawari qui a été retrouvé ce mercredi soir dans la Sambre à hauteur de Couillet, nous a confirmé le parquet de Charleroi ce jeudi. Lundi, la police fédérale signalait une disparition inquiétante : un couple avait disparu le 26 décembre dernier, laissant derrière lui ses six enfants. La police a retrouvé leur camionnette à Charleroi, le long de la Sambre, moteur tournant.



Depuis plus aucune nouvelle. D’après les premiers éléments de l’enquête, l’homme, d’origine afghane, et son épouse, d’origine pakistanaise, se seraient violemment disputés plusieurs fois dans les jours précédant la disparition.



Un appel entre le père et sa fille aînée est signalé la nuit du 26 décembre, puis plus de nouvelles. Jusqu’à ce qu’un appel parvienne à la police de Charleroi, vers 06h30 du matin : un témoin a assisté à une bagarre à hauteur du site désaffecté Inter-béton, rue de Montigny (là où la camionnette a été retrouvée).



Le témoin a également entendu des cris de femme. A son arrivée, la patrouille de police découvre le véhicule du couple, moteur tournant, garée face à la Sambre. Juste à côté, une chaussure de femme. Aucune trace du couple. Envisageant le pire, des plongeurs ont effectué dès le lendemain des sondages dans cette zone de la Sambre, mais en vain jusqu’à ce mercredi soir.



La découverte de ce corps pose donc une autre question : où se trouve et qu’est-il arrivé à la femme de la victime ?