Charleroi : le chantier du Palais des Expositions a commencé par une première phase de démolition

Trois entreprises se sont associées pour réaliser ces travaux : Duchêne (groupe Eiffage), Bemat-Moury et enfin Koekelberg.

A ce stade, la configuration du gigantesque bâtiment de près de 60.000 m2 datant des années 50 n’a pas encore vraiment changé. Avant de réaménager et moderniser les lieux, il a fallu désamianter pour ensuite lancer en août une phase de déconstruction partielle qui englobe notamment le bâtiment administratif et le bâtiment F. Ce vaste chantier de rénovation s’intègre dans le cadre du projet Charleroi District Créatif visant à redynamiser le haut de la ville.

Les entreprises Bemat-Moury, Duchène et Koeckelberg se sont associées pour réaliser les travaux de rénovation - © rtbf-Grégory Fobe

A terme, l’espace va être complètement réorganisé : les halls 2, 4 et 6 d’une superficie totale de 16.000 m2 deviendront des parkings ; le niveau 0 qui comprend notamment L’ancienne caserne des pompiers va être intégré dans la zone dédiée aux salons qui fera 24.000 m2 et comptera trois niveaux. Enfin, le hall d’honneur va être désossé et va devenir un espace central qui doit prendre l’aspect d’un jardin ouvert sur la ville. Son escalier sera par contre préservé.