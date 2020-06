Charleroi : le centre-ville en zone 30 dès ce lundi

La décision était prise, elle sera d’application dès ce lundi. Tout l’intraring de Charleroi passe en zone 30 ce 8 juin. Les panneaux d’entrée de ville, qui ont d’ores et déjà été installés mais qui sont actuellement masqués, seront dévoilés et les automobilistes qui entreront dans Charleroi seront avertis qu’ils circulent dans une zone 30.

" Cette mesure forte fait partie d’un plan plus global qui vise à transformer la mobilité à Charleroi dans le cadre du déconfinement, explique Xavier Desgain, l’échevin carolo en charge de la mobilité. Cette mesure a 2 objectifs très clairs. Le premier est de fluidifier le trafic. Le second est de sécuriser les voiries pour les usagers plus faibles, piétons, cyclistes et aussi motocyclistes. Toutes les études démontrent qu’un accident entre un usager faible et une voiture a beaucoup moins de chance d’être létal ou d’avoir des conséquences graves à 30 km/h ".

Plus globalement cette mesure qui va concerner beaucoup de gens dans leurs déplacements quotidiens, s’inscrit dans une batterie d’aménagements qui sont ou seront mis en œuvre pour faciliter les modes de mobilité douce dans toute l’entité de Charleroi.

C’est ainsi que des voiries stratégiques du centre-ville font déjà l’objet de marquages cyclables au sol : les Boulevards Zoé Drion et Dewandre sont les premiers et d’autres suivront.

Par ailleurs, 12 voiries communales seront interdites à la circulation de transit. Interdiction de les emprunter sauf si la destination du conducteur s’y trouve. L’objectif est d’y pacifier la circulation.

Enfin, à signaler encore, dans le contexte actuel, que des modifications de la circulation et du stationnement seront instaurés pour aider le secteur Horeca. Ces mesures devraient permettre à des cafés et des restaurants d’agrandir ses terrasses et ainsi accueillir plus de gens dans des conditions sanitaires acceptables et confortables.