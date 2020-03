Charleroi : le centre commercial Rive-Gauche sera fermé le samedi

Malgré la présence d’une grande surface vendant de l’alimentation, Rive Gauche sera fermé le samedi. A l’exception du seul Delhaize, le centre commercial rassemble uniquement des établissements Horeca et des commerces de produits non-alimentaires. Les premiers sont soumis à une fermeture complète à partir de ce vendredi, minuit. Les seconds peuvent ouvrir en semaine mais pas le week-end. Rive Gauche annonce se conformer aux mesures qui lui sont indiquées par le fédéral et les appliquer scrupuleusement. Le centre commercial sera donc fermé ce samedi 14 mars et plus que probablement les 21 et 28 mars.