Charleroi : le Bois du Casier ferme partiellement

Les dernières directives prises au niveau fédéral obligent les musées à prendre des mesures. Certains ferment totalement comme le Musée de la Photographie ou partiellement comme c’est le cas au Bois du Cazier à Marcinelle.

" Nous avons décidé d’annuler jusqu’au trois avril toutes les visites de groupes, explique le directeur de l’ancien site minier Jean-Louis Delaet. Nous avions des visites scolaires prévues mais fatalement tout tombe à l’eau avec les fermetures d’écoles. Par ailleurs, de nombreux groupes qui nous rendent visite sont composés de personnes plus âgées qui peuvent en plus parfois rencontrer des anciens mineurs. Ce public est donc particulièrement fragile et nous ne voulons prendre aucun risque !"