Charleroi : la vaccination pour tous au Stade du Sporting débute ce dimanche.

A partir de ce dimanche, sans convocation, chacun pourra se rendre sous la tribune 3 du "Stade du Pays de Charleroi". C’est l’AVIQ qui a sollicité la participation du club de football emblématique de la plus grande métropole wallonne, comme l’explique Lara Kotlar : "On ne vise pas spécifiquement les supporters de foot, mais c’est clair que pour ceux qui le sont, venir se faire vacciner dans le stade de leur équipe, ça sera une anecdote intéressante. Mais de manière plus large, comme on l’a fait ailleurs, nous sortons la vaccination de son cadre connu, de ces centres parfois trop rédhibitoires pour certains. Retrouver la liberté grâce au vaccin, c’est aussi retrouver le sport ensemble. Le football en est sans doute l’exemple le plus populaire. C’est la raison pour laquelle nous avons sollicité le Sporting de Charleroi qui a accepté de jouer le jeu". L’action de vaccination au Stade débute ce dimanche. Et le dimanche, à Charleroi, c’est jour de marché. Le Stade est tout proche et l’Aviq espère que cela drainera du monde pour la vaccination.