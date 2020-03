Charleroi: la Scout Silver Cup rassemble 1800 jeunes issus d'unités de plus en plus mixtes

1800 jeunes issus de mouvements de jeunesse de la région mais aussi du reste de la Wallonie et de Bruxelles y ont participé. Ces louveteaux, lutins, guides et scouts se sont affrontés dans une quarantaine d’épreuves. Cette 24 ème édition a à nouveau rencontré un grand succès : en très peu de temps, le nombre maximum d’inscriptions a d’ailleurs été atteint.

D’année en année, de plus en plus d’unités mixtes y participent même si elles ne sont pas encore du tout majoritaires. La mixité dans le mouvement de jeunesse a en tout cas ses défenseurs et ses détracteurs.

Le sujet semble notamment faire débat au sein de l’unité guide de Nalinnes composée uniquement de filles. Souslik et Sika en font partie et ont des avis assez opposés sur la question : "Avec des garçons, il peut parfois y avoir des petits conflits, des amourettes à gérer, insiste la première. Et puis au camp, c’est plus facile quand on est entre filles et qu’on doit se changer ou se laver. Moi, je trouverais ça plus cool s’il y avait des garçons, estime par contre la deuxième ; c’est clair que quand c’est mixte on s’amuse plus !"