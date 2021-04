Charleroi : la "Sambrienne" vend plus de 400 de ses logements

Plus de 400 logements sociaux de la "Sambrienne" vont être mis en vente. La société de logement social entend ainsi poursuivre sa politique d’accès à la propriété pour ses locataires. Depuis 2014, 450 logements ont ainsi été vendus. "Le public cible, ce sont les locataires actuels qui seront prioritaires pour avoir accès à la propriété, explique David Comte, porte-parole de la "Sambrienne". Cet accès est de plus en plus difficile pour la plupart des Belges mais grâce à cette vente de logements sociaux, les conditions d’achats sont particulièrement avantageuses pour les candidats acquéreurs. Plusieurs obstacles tombent : Pas de frais de notaire ; un prix en moyenne 20 à 30% moins cher que sur le marché ; et aussi la possibilité de contracter un prêt auprès de la société wallonne de crédit social."

400 des 9600 logements gérés par la "Sambrienne" vont donc ainsi être vendus. Certains de ces logements sont inoccupés ; pour les autres, qui sont loués pour l’instant, 3 scénarios sont possibles pour les locataires : "soit le locataire actuel est intéressé par l’achat de la maison qu’il loue et on entame la vente, détaille David Comte ; soit le locataire ne veut pas acheter et accepte de changer de logement en location et nous l’accompagnons dans ce changement. Et si le locataire ne veut ni acheter, ni déménager, il reste, bien sûr, dans son logement jusqu’à la fin de son bail. A la "Sambrienne", nous n’expulsons pas nos locataires pour vendre un logement !"

Autre avantage pour les locataires prioritaires intéressés, la Sambrienne" propose de les aider dans les démarches : "L’expérience nous a appris que l’accompagnement social dans cette opération d’achat est particulièrement important, précise David Comte. D’autant qu’il y a toute une série de conditions et de démarches à faire pour bénéficier des avantages financiers spécifiques de cette vente de logements sociaux. L’idée est de mettre toutes les chances du côté de nos locataires pour qu’ils accèdent, dans les meilleures conditions, à la propriété."

Cette campagne de vente va se dérouler jusqu’en 2025. Période pendant laquelle chaque logement vendu sera remplacé par un nouveau logement dans le parc locatif de la "Sambrienne". C’est un principe inscrit dans la déclaration de politique régionale et qui permettra de maintenir à 9600 le nombre de logements mis en location par la "Sambrienne".