Charleroi : la Sambrienne mise sur les associations pour tisser du lien entre ses locataires

La société de logements sociaux de Charleroi fait aujourd’hui appel à une trentaine d’associations pour dynamiser ses quartiers.

Pour le président de la Sambrienne Maxime Folon, il est important de faire vivre les quartiers d’habitations sociales afin qu’ils ne deviennent pas de simples cités-dortoirs ou les incivilités risqueraient de se multiplier : " L’avantage avec ces associations, c’est qu’on arrive à tisser du lien. Notre mission première est de garantir un logement de qualité et durable mais nous devons aussi aider le tissu associatif à s’approprier nos quartiers pour mener de nombreuses missions au service des citoyens ! "

Il y a quelques semaines, l’asbl FADD Solidarité fondée en 2009 a encore pris ses quartiers dans les tours Harmegnies à Charleroi-Nord récemment rénovées. Cette association propose des cours d’alphabétisation, de français langue étrangère mais aussi des cours de citoyenneté ou encore du soutien scolaire.

" Nous avons cinq à six activités différentes, explique l’une de ses responsables Sandra Amedon. Nous misons vraiment sur l’interculturalité. L’association à la base a d’ailleurs été créée par des migrants. Au début, on donnait des cours à des femmes qui parfois vivaient en Belgique depuis 40 ans mais qui parlaient très mal français. Elles voulaient devenir autonomes pour pouvoir par exemple se rendre à l’hôpital ou faire des démarches administratives sans être accompagnées. Aujourd’hui, nous avons aussi d’autres profils notamment des personnes plus jeunes qui veulent suivre nos cours de langue pour ensuite pouvoir suivre une formation par exemple."

Actuellement la Sambrienne met une cinquantaine de locaux à disposition des associations.