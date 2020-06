Charleroi : la rénovation des piscines communales reste une priorité

Après les travaux réalisés à l’Helios et sa réouverture en 2013, l’échevin des Infrastructures sportives, Karim Chaïbaï, veut maintenant poursuivre la rénovation des piscines communales.

Le premier chantier concernera la piscine de Marchienne-au-Pont. Fermé depuis 2013, ce bassin nécessite d’importants travaux de rénovation. Le budget est estimé à 9,1 millions d’euros.

Viendra ensuite le tour de la piscine Yernaux à Montignies-sur-Sambre. Ce bassin toujours en activité accueille exclusivement les écoles et les clubs sportifs. Il reste donc actuellement fonctionnel et peut continuer à être exploité avant sa rénovation. Les travaux prévus concernent l’intérieur (bassin, vestiaire, techniques spéciales) et l’enveloppe extérieure ainsi qu’une amélioration de l’accessibilité PMR pour un budget total de 4 millions d’euros (dont 970.000 euros de subsides Infrasports, la Région devant octroyer un nouveau délai d’attribution).

A Gosselies, la piscine Aqua 2000 est fermée depuis mars 2017. Sa réouverture nécessiterait de très gros travaux en commençant par le remplacement des bassins et revêtements de sols ainsi que le remplacement des techniques de filtration/traitement d’eau et de ventilation. Vu l’état avancé de vétusté et l’obligation d’obtenir un nouveau permis d’environnement, les experts qui se sont penchés sur son avenir recommandent de déconstruire le bâtiment et de reconstruire une nouvelle piscine sur le site actuel.

Enfin, rappelons que la piscine Solvay a Couillet a été rachetée en vente publique. Les nouveaux propriétaires souhaitent rénover en profondeur le bâtiment et refaire un bassin qui pourrait à plus long terme faire partie des infrastructures sportives de la Ville de Charleroi tout en privilégiant l’aménagement d’un espace ludique et de détente intégrant des jacuzzis, et des saunas. Une analyse juridique va être réalisée afin d’évaluer les meilleures pistes de collaboration de la Ville à ce projet privé avec pour objectif, à terme, de permettre aux écoles et clubs carolos de pouvoir bénéficier de cette infrastructure à des tarifs raisonnables.