Charleroi : la nouvelle crèche "L'Ile aux Merveilles" inaugurée

"L'Ile aux Merveilles", c'est le nom de la nouvelle crèche de l'ISPPC qui accueillera ses premiers enfants début juillet. Située juste à côté de l'hôpital Marie Curie, cette crèche a une capacité d'accueil de 96 enfants. A terme, ils seront 140 enfants accueillis en alternance. Une grosse structure donc mais qui a été conçue en petites sections pour un accueil plus adapté aux besoins des enfants. "Il y aura 14 sections de 7 enfants maximum, détaille Caroline Huyge, la coordinatrice des crèches pour l'ISPPC. Des petites sections jumelées où l'on va reproduire un climat familial. On a pensé l'espace pour privilégier une prise en charge personnalisée des enfants."

En plus des petites sections, d'autres espaces du bâtiment de 3 étages accueillent d'autres activités : "une bibliothèque/ludothèque, des espaces de psychomotricité et puis des couloirs de jeux et l'espace extérieur aussi, etc.... tout a été bien pensé !", précise Caroline Huyge.

Ce vendredi, les parents des futurs enfants qui arriveront dès le 2 juillet dans la crèche étaient conviés à une première visite des lieux. "C'est magnifique, lumineux, coloré et très pratique, constate la maman de Melina. Je suis très rassurée. Elle est merveilleuse, s'enthousiasme de son côté, la maman de Tess. C'est très sécurisé, super grand et en même temps peu d'enfants par section. C'est très bien."

"L'Ile aux Merveilles" ouvrira lundi prochain. Au fil des arrivées, la crèche devrait atteindre son rythme de croisière dans un an. Le bâtiment basse énergie aura coûté 6 millions d'euros dont 2,4 subsidiés par le plan "Cigogne". Un plan qui vise à augmenter le nombre de places d'accueil dans les crèches de la Fédération Wallonie-Bruxelles.